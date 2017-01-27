Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde bir bilgi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 25 Ocak Çarşamba günü Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1'i Muvahhidun, 3'ü Abbasi, 1'i Fatimi dönemine ait toplam 5 altın sikke buldu. Operasyon kapsamında şüpheli A.Z.(59) ve M.Z.(19) gözaltına alındı. SİKKELER İNCELENMEYE GÖNDERİLDİ Operasyon kapsamında ele geçirilen sikkeler incelenmek üzere İstanbul Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Müze müdürlüğünden gelen ilk bilgiye göre önemli koleksiyon parçaları olduğu öğrenilen sikkelerin toplam değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğu öne sürüldü.
(Görüntülü Haber) Değeri 3 milyon dolar olan 5 sikke ele geçirildi
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde bir bilgi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 25 Ocak Çarşamba günü Beylikdüzü'nde...
27 Ocak 2017 Cuma 12:29
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