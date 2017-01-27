Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

(Görüntülü Haber) Değeri 3 milyon dolar olan 5 sikke ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde bir bilgi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 25 Ocak Çarşamba günü Beylikdüzü'nde...

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde bir bilgi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 25 Ocak Çarşamba günü Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1'i Muvahhidun, 3'ü Abbasi, 1'i Fatimi dönemine ait toplam 5 altın sikke buldu. Operasyon kapsamında şüpheli A.Z.(59) ve M.Z.(19) gözaltına alındı. SİKKELER İNCELENMEYE GÖNDERİLDİ Operasyon kapsamında ele geçirilen sikkeler incelenmek üzere İstanbul Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Müze müdürlüğünden gelen ilk bilgiye göre önemli koleksiyon parçaları olduğu öğrenilen sikkelerin toplam değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.