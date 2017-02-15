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(Görüntülü Haber) Dedesinin kucağında şehit babasını bekledi

Yusuf BAŞTUĞ-Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,() Şehit polis 31 yaşındaki Fırat Ulaş, törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Mehmet Efe ise dedesinin kucağında tabutun başında bekledi. Evli ve 1 çocuk babası şehit...

Yusuf BAŞTUĞ-Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,() Şehit polis 31 yaşındaki Fırat Ulaş, törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Mehmet Efe ise dedesinin kucağında tabutun başında bekledi. Evli ve 1 çocuk babası şehit polis için Adana Valiliği bahçesinde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile çok sayıda bürokrat, asker ve polis ile vatandaşın katıldığı törende, şehit yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Şehidin eşi Fatma Nur Ulaş ile diğer yakınlarını, görevli polisler teselli etmeye çalıştı. Tören sırasında şehidin oğlu Mehmet Efe Ulaş, dedesi Mehmet Önal'ın kucağında tabutun başında bekledi. Babasının çerçeveletilen fotoğrafına ve tabuta bakan Mehmet Efe, herkesi duygulandırdı. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar'ın dua okuduğu törenin ardından şehit yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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