(Görüntülü Haber) Dedesi için temsili nikah kıymışlardı, şimdi gerçekten evlendiler

BALIKESİR Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yatan dedesi, 94 yaşındaki Recep Yatman'ın son arzusunu yerine getirmek için geçen mayıs ayında, hastane bahçesinde temsili düğün yaPan 31 yaşındaki Merve Yatman ve 32 yaşındaki Hakan Baytar çifti bu kez nikah defterine gerçekten imza attı. Temsili düğünden 3 gün sonra dedelerinin yaşama veda ettiğini belirten çift, onun son isteğini yerine getirebildikleri için mutlu olduklarını söyledi. Balıkesir'de emekli Recep Yatman, geçen mayıs ayında fenalaşınca Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar yaşlı adamın birkaç günlük ömrü kaldığını söyleyince, torunu Merve Yatman dedesinin son isteğini yerine getirmek için hastane bahçesinde sahte düğün yaptı. Sedye ile hastane bahçesine çıkarılan Recep Yatman, temsili düğünü izledi, torununa bilezik taktı. Son isteği yerine gelen Recep Yatman, temsili düğünden 3 gün sonra yaşama veda etti. BU KEZ DÜĞÜN DE SEVGİ DE GERÇEK Merve Yatman ile Hakan Baytar, planladıkları gibi düğününüTemmuz ayının son haftasında yaptı. İstanbul'da özel bir şirkette iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışan Merve Yatman, dedesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken onun son arzusunu gerçek olmasa da yerine getirdiğini belirterek, şöyle dedi: "Dedem, nişan törenimize geldiğinde bana yaşının hayli ilerlediğini, mürüvetimi görmek istediğini söyledi. Ben de temmuz ayında düğün yapacağımızı belirttim. Ancak, dedem geçtiğimiz mayıs ayında aniden rahatsızlandı. Doktorlar 'Yaşayamaz' dedi. Çok üzüldüm, dedemin düğün törenimi görmek istediğini, ancak ömrünün yetmeyeceğini, bu nedenle gerçek olmayan bir düğün töreni düzenlemek istediğimi aile büyüklerime ve nişanlıma söyledim. Hepsi kabul etti. Dedemi mutlu ettik. Şimdi aramızda olmadığı için üzgünüz. Fakat onu mutlu ettiğimiz için de mutluyuz. Mutlaka onun ruhu bu düğünde bizim aramızda ve bizi bir yerlerden izliyordur." İstanbul'da özel bir şirkette işletmeci Hakan Baytar da, "Mekanı cennet olsun. Biz görevimizi yaptık, onu sevindirdik. Şimdi gerçekten evleniyoruz. Keşke yaşasaydı, keşke aramızda olabilseydi" dedi. Çift Zirve Kır Bahçesi'ndeki düğünde, yakınları ve arkadaşları ile doyasıya eğlendi. Genç çift nikah defterini imzaladı, dans etti, düğün pastasını kesti.