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(Görüntülü Haber) Dedeler leğenlerle kaydı

Turgay İPEK/ ERZURUM, () - ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesi Başçakmaklar köyünde yaşayan dedeler, Palandökendeki kadınlara özenip, leğenle kayak yarışı yaptı. Geçiğimiz hafta Erzurum'a gelen İstanbul Kartal Erzurumlular Kültür...

Turgay İPEK/ ERZURUM, () - ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesi Başçakmaklar köyünde yaşayan dedeler, Palandökendeki kadınlara özenip, leğenle kayak yarışı yaptı. Geçiğimiz hafta Erzurum'a gelen İstanbul Kartal Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 40 kadın üyesi, Erzurum'da internet üzerinden yayın yapan 'kartv'nin sahibi ve 'Kardan adam' programın yapımcısı Salih Yalçın tarafından düzenlenen 'Leğenboard yarışmasına' katılarak çocukluklarını yaşadı. Kadınların kaymasını televizyonlarda izleyen Aziziye ilçesine bağlı Başçakmaklar mahallesinde yaşayan eli bastonlu dedeler, "Kadınlar Palandöken'de kayar da biz köyümüzde kayamaz mıyız?" dediler. Dedeler, çamaşır yıkamakta kullanılan leğenlerle köy yoluna çıkıp bağladıkları halatla birbirlerini hızla çekip adeta kadınlara meydan okudular. Çocukluklarının köylerinde kızak, leğen, korniş, tahta ve poşetle kayarak geçtiğini söyleyen dedelerden Cafer Sönmez, "Kadınların leğenle Palandöken'de kaydığını görünce programın yapımcısını köyümüze devat ettik. Kaymanın nasıl olduğunu gösterdik. Kadınlara hodri meydan diyoruz. Seneye Palandöken'de buluşalım ve yarışalım" diye konuştu.

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