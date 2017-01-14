Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı) Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde oturan Pastane işleten Yunus Başbaş, dedesinden hatıra kalan 'Ararat' isimli kediyi kaybettiğini, bulup getirene 5 bin lira ödül vereceğini bildirdi. Aşırı tüylü ve 10 kilo ağırlığında olan kedinin 10 gün kadar önce aniden ortadan kaybolduğunu belirten Yunus Başbaş, "Ararat'ın boynunda nazar boncuğu var. Güneş tüylerine vurduğunda altın gibi parlardı. Dedem, 11 yıl önce vefat etmeden önce kediyi bana vermişti. Kedim kaybolunca fotoğraflarını Doğubayazıt'ta her yere astım. Kedimi bulana 5 bin lira ödül vereceğim" dedi.
(Görüntülü Haber) Dede hatırası kediyi bulana 5 bin lira
Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı) Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde oturan Pastane işleten Yunus Başbaş, dedesinden hatıra kalan 'Ararat' isimli kediyi kaybettiğini, bulup getirene 5 bin lira ödül vereceğini bildirdi. Aşırı tüylü ve 10...
14 Ocak 2017 Cumartesi 11:20
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