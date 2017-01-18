(Görüntülü Haber) DEAŞ roketi kurbanlarının yakınları 'şehitlik unvanı' istiyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ'ın roketli saldırılarında ölenlerin yakınları, kaybettiklerine şehitlik unvanı verilmesini istedi. Geçen yıl 18 Ocak’ta başlayıp, 2 Ekim’e kadar kente DEAŞ terör örgütü tarafından kente atılan 95 roket 11'i Suriyeli 25 kişinin ölümüne, 30'u çocuk 109 kişinin yaralanmasına neden oldu. İlk saldırının yıldönümünde roketlere hedef olarak yaşamını yitirenlerin yakınları Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Dövizler açarak roketli saldırıları protesto eden kalabalığa, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz ile bazı STK temsilcileri de destek verdi. Roketli saldırılarda yaşamını yitirenleri anan ve yakınlarının acılarını paylaşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, saldırıların Fırat Kalkanı Harekatı ile engellendiğini söyledi. Kara, roketli saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin şehit sayılması için yakınlarının taleplerini de yetkili makamlara ileteceğini ifade etti. Saldırılarda yaşamını kaybedenlerin yakınları adına konuşan Kadir Kaçan, onların şehit olduğunu belirterek, "Bizler Türkmen şehri Kilis’te, binlerce can versek bile bir avuç toprağımızdan vazgeçmeyiz. İlk saldırının yapıldığı 18 Ocak 2016 tarihinde bugüne bir yıl geçmesine rağmen acımız ilk gün gibi sıcaklığını korumaktadır. Roketli saldırıda kaybettiğimiz yakınlarımıza devletimiz tarafından şehitlik unvanı verilmesini istiyoruz" dedi.