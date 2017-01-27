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(Görüntülü Haber) DEAŞ'ın bombalarını üreten 3 kardeş yakalandı

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - TERÖR örgütü DEAŞ'ın canlı bomba saldırılarında kullandığı bombaları Irak'ta kurdukları fabrikada ürettikleri belirlenen Irak uyruklu 3 kardeş, Sakarya polisinin operasyonu...

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - TERÖR örgütü DEAŞ'ın canlı bomba saldırılarında kullandığı bombaları Irak'ta kurdukları fabrikada ürettikleri belirlenen Irak uyruklu 3 kardeş, Sakarya polisinin operasyonu ile Samsun'da yakalandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki günlerde operasyon düzenlenirken, elde edilen bilgilerle yeni operasyonlar düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DEAŞ'ın bomba imalatçıları olduğu belirlenen Irak uyruklu 3 kardeşin Türkiye'ye giriş yaparak Samsun'a geldiklerini tespit etti. Polis, Samsun'da bir eve düzenlediği operasyonla S.A.S.A.T, M.A.S.A.T ve M.A.S.A.T. isimli 3 kardeşi gözaltına aldı. 3 kardeş getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. 3 kardeşin Musul'da kurdukları fabrikada canlı bomba saldırılarında kullanılmak üzere bomba ürettikleri ve örgüt faaliyetlerini yürütmek için Samsun'a gönderildikleri belirlendi. Yapılan operasyonla DEAŞ'ın gerçekleştirmeyi planladığı birçok canlı bomba saldırısının önüne geçildiği belirtilirken, 3 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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