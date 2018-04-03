(Görüntülü Haber) Dayakçı öğretmene 9 ay hapis cezası

Oktay ENSARİ KAYSERİ, () Kayser'nin Bünyan ilçesinde geçtiğimiz yıl sınıf öğretmeni Mustafa B.'nin (60) 2 kez dövdüğü iddia edilen 5.sınıf öğrencisi A.E.'nin (11) psikolojisi bozuldu, ilaç tedavisine başlandı. Ailenin şikayeti üzerine hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen Mustafa B.,ilçe asliye ceza mahkemesi tarafından ertelenmeme koşuluyla 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bünyan ilçesi Atatürk ilkokulunda geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşanan olayda,okuldaki bir hizmetliyi yumrukladığı bildirilen sınıf öğretmeni Mustafa B., iddiaya göre, 4.sınıf öğrencisi A.E'yi dövdü. Okuldan eve gelen A.E.'ye babası Nazım E. ve annesi Güler E. yüzündeki kızarıklık ve morluğun nedenini sorunca çocuk ağlayarak öğretmenin kendisini dövdüğünü söyledi. Anne Güler E. okula giderek öğretmen Mustafa B.'ye neden çocuğuna dayak attığını sordu. Öğretmen, iddiaya göre, okul müdürünün önünde veliye hakaret etti. Ailenin isteği üzerine A.E.'nin sınıfı değiştirildi. Mustafa B. iddiaya göre, 21 Eylül'de 4.sınıfa giden A.E.'nin kulağını okul bahçesinde çekerek, yine tokatladı. Yaşanan bu 2 dayak olayı üzerine okula gitmek istemeyen ve uykusunda sık sık Öğretmenim ne olur vurma diye bağıran ilkokul öğrencisi A.E. için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri uzmanı tarafından 23 Ekim 2017'de 'uyum bozukluğu' tanısı ile verilen raporda, Öğretmenden fiziksel istismara bağlı uyum bozukluğu belirtileri var. Okula yalnız gidemiyor, ağlıyor, sinirli.Okulda öğretmen kendisini hala rahatsız ediyor. İlaç tedavisine başlandı ifadeleri yer aldı. Ailenin şikayeti üzerine geçtiğimiz yıl Kasım ayında öğretmen hakkında Bünyan Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldı. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma sonrası sınıf öğretmeni Mustafa B.'yi Sarıoğlan ilçesindeki bir başka okula tayin etti. DAYAKÇI ÖGRETMEN 9 AY HAPİS YATACAK Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi, dayak yiyen ve psikolojisi bozulan öğrencinin şikayeti üzerine açılan davada, öğretmen Mustafa B.'ye, pedagog ve psikoloğ raporları,tanık beyanları doğrultusunda basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, ögretmene okuldaki bir müsdahdemi yumruklamasından dolayı kasıtlı suç işlediği için 9 aylık bu cezanın ertelenmemesini ve uygulanmasını kararlaştırdı. Dayakçı öğretmen hakkındaki kararın Yargıtay tarafından onaylanması halinde zanlı Mustafa B. cezaevine girecek.