(Görüntülü Haber) Davulcuların trajikomik kurtarma çabası

ADANA'da alkol alıp uyuşturucu kullandıktan sonra epilepsi krizi geçiren Ferdi Y.'yi (51) birlikte davulculuk yaptığı arkadaşları kurtarmak isterken öldürüyordu. Olay, Seyhan ilçesi Galleria İş Merkezi arkasında meydana geldi. İddiaya göre, davulculuk yaparak geçimini sağlayan Ferdi Y. içki içip uyuşturucu hap kullandıktan sonra fenalaştı. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Ferdi Y. nefes almakta zorlanınca yere düştü. Bu sırada Ferdi Y.'nin arkadaşları 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, Ferdi Y.'ye müdahale etmek istedi. Bu sırada Ferdi Y.'nin arkadaşı nefes almakta zorluk çeken arkadaşının burnunu kapatıp sağlık görevlilerine, "Bir dakika siz karışmayın, ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum. Ferdi kalk, ambulans geldi eve gidecez" dedi. Bu müdahale sonunda daha da fenalaşan Ferdi Y.'ye ise sağlık ekipleri müdahale etti. Seydeye yatırılan Ferdi Y.'nin üzerine bu kez alkollü arkadaşları düştü. Kriz geçiren Ferdi Y.'ye müdahale etmekte zorluk yaşayan 112 ekibine ise, polisler yardım etti. Ambulansa taşınmak isteyen yaralı ise, sedyeden kendini attı. Bir süre sonra kendine gelen Ferdi Y.'nin tedaviyi kabul etmeyip arkadaşlarıyla olay yerinden ayrıldı.