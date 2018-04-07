(Görüntülü Haber) Datça sahilinde Meclis çalışması

Mehmet Çil / DATÇA (Muğla), () MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Belediye meclis toplantısının devamı Kumluk Plajındaki bir çay bahçesinde yapıldı. Datça Belediye Meclisi'nin CHP'li, AK Parti ve MHP'li üyeleri dün (cuma), Belediye Meclis Salonu'nda normal oturumu gerçekleştirdi. Toplantı sonunda salondan ayrılan üyeler, ilçe merkezindeki Kumluk plajında bir çay bahçesinde bir araya geldi. CHP'li Gökhan Sağır, Halit Çıplak, Esat Akkın ve Volkan Karacaoğlu ile AK Partili üyeler Ümit Temel ve Serbülent Demirelli, çay bahçesinde 2017 Datça Belediyesi Faaliyet raporunu inceleyip imzaladı. Birlikte çay içip sohbet ederek birlik ve beraberlik örneği sergileyen üyeler, takdir topladı. MHP'li üyenin ise özel işi nedeniyle çay bahçesindeki toplantıya katılamadığı öğrenildi. Belediye meclis üyeleri adına konuşan AK Partili Ümit Temel, Datça Belediyesi 2017 yılı faaliyet raporunu imzalamak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Belediye meclis üyeleri olarak sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz. Datça'nın iyi bir noktaya ulaşabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Datçalılara layık olmaya çalışıyoruz. Bu güzel havada, Datça'nın değerini biliyoruz. Böyle bir yerde oturup çalışmakta bize ayrı bir zevk veriyor" dedi.