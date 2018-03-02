(Görüntülü Haber) Datça'nın ciğerlerini yakmakla suçlanmıştı, beraat etti

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 30 hektarlık kızılçam ormanı kül eden yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan geçici orman işçisi Aykut Sönmez (30), davanın ilk duruşmasında beraat etti. Olaydan 5 gün önce savcılığa gönderilen isimsiz ihbar mektubuyla suçlandığını belirten Sönmez, "112 gün haksız yere hapis yattım. Şimdi gerçek suçluların bulunarak, adaletin önüne çıkarılmasını istiyorum" dedi.



Datça'nın Gökova Körfezi'ne bakan Ege kıyılarındaki Kızlan Mahallesi Gereme mevkisinde, 1 Kasım 2017 tarihinde çıkan yangında, 30 hektarlık kızılçam ormanı yanarak, kül oldu. Datça Orman İşletme Şefliği'nde geçici işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Aykut Sönmez, olay günü akşam saatlerinde, yangın söndürme ekibinde görev yaparken, arazözünün başında jandarma tarafından gözaltına alındı. 'Kasten orman yakmak' suçundan hakkında adli işlem yapılan Sönmez, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 22 Şubat günü yapılan ilk duruşmada hakkında beraat kararı verilen Sönmez, adaletin yerine getirilmesini ve gerçek suçluların bulunup, yargıya teslim edilmesini istiyor.



NEDEN GÖZALTINA ALINDIĞINI ÖĞRENİNCE ŞOKE OLMUŞ



İlk duruşmada beraat ettikten sonra avukatı Şafak Sargın ile birlikte 'ya konuşan Aykut Sönmez, yaşadıklarını anlattı. Olay günü izinli olduğunu, çağrı gelince arozözünün başına geçerek, yangına ilk müdahale eden ekibe katıldığını belirten Sönmez, "İlk yangın noktasını kontrol altına almıştık ki 2- 3 kilometre mesafede başka noktada yangın başladığı bilgisi gelince oraya geçtik. Burada söndürme çalışması yaparken, jandarma tarafından gözaltına alındım. Önce neden gözaltına aldıklarını anlayamadım. Olay günü izinli olduğum için 2 bira içmiş ve sonra göreve koşmuştum. Alkollü olarak araç kullandığım gerekçesiyle gözaltına alındığımı sanıyordum. Suçlamayı öğrenince şoke oldum" diye konuştu.



'İSİMSİZ MEKTUP HAYATIMI KARARTTI'



Olaydan 5 gün önce, 26 Ekim 2017 tarihinde, cumhuriyet savcılığına gönderilen isimsiz ihbar mektubunda suçlandığını ileri süren Sönmez, "Datça'da meydana gelen yangınları benim çıkardığımı iddia etmişler. Hatta yetinmemişler, bundan sonra meydana gelecek orman yangınlarının da sorumlusu olduğumu yazmışlar. Bu isimsiz mektup, hayatımı kararttı. 112 gün haksız yere hapis yattım. Şimdi gerçek suçluların bulunarak, adaletin önüne çıkarılmasını istiyorum" dedi.



'ORMAN İÇİN CANIMI BİLE VERİRİM'



Ailece ormandan geçimlerini sağladıklarını vurgulayan Sönmez, "Babam orman işçisi, annem makilik alanların ağaçlandırmasında iş alıyor. Orman yangınları sonrası kesim ve bakım gibi hiçbir işimiz yok. Yangınlardan menfaatimiz söz konusu değil. En ağrıma giden olay, ekmeğini yediğim, gerektiğinde hayatımı bile verebileceğim, canım kadar sevdiğim ormanı yakmakla suçlanmam oldu" dedi.



'EN UFAK DELİL YOK'



Aykut Sönmez'in avukatı Şafak Sargın ise kovuşturma ve soruşturma evresinde toplanan delillerin, elde edilen kamera kayıtlarının ve ceza yargılaması safhasında dinlenen tanıkların ifadelerinin, müvekkilinin yargılamaya konu suçu işlediğinin göstergesi olmadığını ortaya çıkardığını söyledi. Olaydan 5 gün önce Datça Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen isimsiz ihbar mektubunun da düşündürücü olduğunu belirten Sargın, "Bu mektubun, tüm şüphelerin müvekkilimin üzerine yönlendirilmesine yönelik olduğu kanısına sahibiz. Müvekkilinin aleyhine en ufak bir delil bile bulunmadı. Adli sürecin tamamlanmasından sonra iade-i itibar için hukuksal mücadelemiz sürecek" dedi.