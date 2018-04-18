(Görüntülü Haber) Datça'daki o inşaat tepki ve cezalara rağmen hızla yükseliyor

Mehmet ÇİL DATÇA (Muğla), () MUĞLA'nın Datça ilçesinde imara kapalı Sarı Liman Mevkisi'nde bir süre önce yapımına başlanan kaçak inşaat, çıkan haberlere ve kamuoyu tepkilerine ayrıca kesilen cezalara rağmen tüm hızıyla ilerliyor. Otel inşaatı olarak bilinen yapıyla ilgili işçiler, Otel değil, villa yapılıyor dedi. Datça ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki 1'inci derece doğal ve 3'üncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde kalan inşaat, 2'nci kata kadar yükselirken, Datça Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince 2'nci kez mühürlendi. Binanın 2'inci katına asılan mühre rağmen işçiler, bu kez de kaçak inşaatın hemen yanındaki alana havuz yapımına başladı. Datça Belediyesi, kaçak inşaat nedeniyle tapu sahibi Vahdet Görgülü adına kesilen para cezasını artırdı. Datça Belediyesi Encümeni, ilk kesilen para cezasından sonra inşaata devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine, ikinci kat da dikkate alınarak, metrekare hesabına göre iki ayrı ceza daha kesilmesine karar verdi. Böylelikle kaçak inşaata kesilen para cezasının toplam 63 bin TL'ye yükseldiği öğrenildi. KAMUOYU TEPKİLİ Belediyenin suç duyurusundan sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın kaçak inşaatla ilgili olarak harekete geçmesi bekleniyor. Datça Belediyesi tarafından, kaçak inşaatın iki katına birden asılan mühürlere rağmen, işçilerin göz göre göre inşaata devam etmeleri şaşkınlık yarattı. Türk Ceza Kanunu'nun 184'üncü maddesine göre yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan, yaptıran ve göz yuman kişilere, bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğine hükmedilmesine rağmen kaçak inşaata devam edilmesi, kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Bir aylık sürenin dolması beklenmeden mühürlenen inşaatta yapım çalışmalarının, kolluk güçlerince derhal durdurulması isteniyor. OTEL DEĞİL VİLLA YAPILIYORMUŞ Öte yandan işçiler, kaçak inşaatla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Datça kamuoyunda bugüne kadar kaçak otel inşaatı yapıldığı iddia edilirken; muhabirinin ısrarlı soruları üzerine görüşlerini belirten işçiler, Otel değil, villa yapılıyor dedi. Bugüne kadar inşaat sahibi ile hiç karşılaşmadıklarını ifade eden işçiler işlemlerin, ismini vermekten kaçındıkları bir avukat aracılığıyla yürütüldüğünü söylemekle yetindi. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ise, Sarı Liman Mevkisi'nde süren kaçak inşaatla ilgili gerekli tüm yasal işlemlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğini belirtirken, 27 Nisan'da yasal bekleme süresinin sona ermesinden sonra kaçak inşaatın belediye ekiplerince yıkılarak, masrafların inşaat sahiplerinden tahsil edileceğini söyledi.