(Görüntülü Haber) Datça'da yerel tohum festivali

Mehmet ÇİL / DATÇA ( Muğla), () MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, İzmir Yerel Tohum Derneği Datça Temsilciliği ile Datça Belediyesi tarafından yerel tohum festivali düzenlendi. Festivale katılanlar, Datça'nın yerel ürünleriyle tanışırken; canlı müzik eşliğinde, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.İzmir Yerel Tohum Derneği Datça Temsilciliği ile Datça Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yerel tohum festivali düzenlendi. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, yerel tohumların öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını söyledi. Tohumda dışa bağımlılığının mutlaka önlenmesi gerektiğine değinen Uçar, "Bu topraklarda yetişen tohumların yerine, yabancı tohumlardan elde edilen ürünler sağlığımıza zarar veriyor. Yıllar önce biz bu tehlikenin farkında değildik. O yıllarda daha çok üretim hedefleniyordu. Daha çok üretim olursa, insanlar daha kolay ve daha ucuz gıdalara ulaşabilir diye düşünüyorduk. Oysa şimdi gerçeklerin hiç de böyle olmadığı ortaya çıktı. Yerel tohumlarımızın değerini bilmek gerekiyor. O günlerde yediğimiz besinlerin daha sağlıklı ve daha lezzetli olduğunu, bugün yediğimiz besinlerle kıyaslayarak anlıyoruz" dedi. İzmir Yerel Tohum Derneği Datça Temsilcisi Zeki Karacan ise konuşmasında, tarım üretiminde bilinçsizce kullanılan tohum ve ilaçların toprağı zehirlediğini söyledi. Karacan, "Datça'nın kendine özgü yerel tohumlarını korumak, kollamak, ortaya çıkarmak, üretmek ve çoğaltmak için yola çıktık. Datça Yerel Tohum olarak, sadece tohum üretmek ve dağıtmak değil, Datça Yarımadasının ekolojik yapısını, ormanlarını, hayvanlarını, bitki örtüsünü korumak istiyoruz" dedi. Son yıllarda özellikle kırsal kesimde kanser vakalarında büyük artış gözlendiğini ifade eden Karacan, "Hastalıkların giderek artması, hibrit tohumların yaygınlaşması, ülkemizin tohum olarak dışa bağımlı hale gelmesi, biz Datça yerel tohum sevdalılarını harekete geçirdi. Ülke olarak kendi tohumumuzu kendimiz üretmeyiz. Kendi tohumumuzu ekmeliyiz. Ata yadigarı tohumları tekrar toprakla buluşturmalıyız. Hepimizin bu ülkeye, bu topraklara ve bu tarıma borcumuz varsa, kendi öz tohumlarımıza ve ürünlerimize sahip çıkmalıyız. Dışarıdan tohum alıp ekmeyelim. Hibrit ve GDO'ya karşı çıkalım. Kendi tohumlarımızı yaygınlaştıralım" diye konuştu.