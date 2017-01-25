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(Görüntülü Haber) Datça'da 4.2'lik deprem korkuttu

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde saat 04.19'da Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Datça ve çevre ilçelerden de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü,...

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde saat 04.19'da Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Datça ve çevre ilçelerden de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Datça İlçesi'ne bağlı Kızlan Köyü olarak açıkladı. Yerin 7.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Datça ve çevre ilçelerden de hissedildi. Can ve mal kaybına yol açmayan deprem, korkuya neden oldu. Depremi gece uyurken hissettiğini söyleyen 55 yaşındaki Ali Demirci, alttan bir ok gibi vurup geçtiğini söyledi. Gürültü sesi ile uyandığını söyleyen 52 yaşındaki Bülent Öktem ise "Yataktan kalktım. Artçısı gelmedi. Gürültü beni ürpertti. Böyle durumlarda insanın yapacağı bir şey yok. Sadece yataktan doğrulabildik" diye konuştu. Deprem üzerine uykudan uyandığını belirten 48 yaşındaki Baybora Demirci, "Yatak odasındaki dolap kapakları sallandı. Alttan gelen bir sesti. Çok uzun sürmedi. Arkası gelmeyince tekrar yattık. Çok kuvvetli değildi" dedi.

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