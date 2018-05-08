İstanbul Darüşşafaka Lisesi 'Sultans Of Türkiye’ robot takımı, dokuz yıldan beri uluslararası turnuvalardan 15 önemli ödülle döndü. Son olarak dünyaca ünlü robotik yarışması FIRST’te en prestijli ödüle layık görüldü. Darüşşafaka Lisesi’nin robot kulübü ‘Sultans Of Türkiye’ 2009’dan beri özellikle takım ruhu ve sosyal becerileriyle dünyanın önemli yarışmalarından 15 ödülle döndü. Bunlar arasında FIRST’ün Seattle, Chicago, San Francisco ve Orlando gibi bölgesel robotik turnuvalarında en prestijliler arasında gösterilen ‘Jüri Özel Ödülü’ ile ‘Chairman’s Award’ (Başkanlık Ödülü) da bulunuyor.
(Görüntülü Haber) Darüşşafaka Robot Kulübü ABD'den büyük ödülle döndü
İstanbul Darüşşafaka Lisesi 'Sultans Of Türkiye’ robot takımı, dokuz yıldan beri uluslararası turnuvalardan 15 önemli ödülle döndü. Son olarak dünyaca ünlü robotik yarışması FIRST’te en prestijli ödüle layık görüldü. Darüşşafaka...
08 Mayıs 2018 Salı 16:40
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