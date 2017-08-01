(Görüntülü Haber) Darbeye girişimine yönelik en kritik dava bugün başlıyor

Ümit KOZAN-Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN/ ANKARA, () 15 Temmuz darbe girişiminin merkez üstü olarak kullanılan ve derdest edilen komutanların tutulduğu yer olan Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik açılan, 486 sanığın yargılanacağı davanın görülmesine, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün başlanıyor. Darbe girişimine yönelik en kritik dava olan Akıncı Üssü davası, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu içerisindeki duruşma salonunda başlıyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek olan davanın bir numaralı sanığı firari sanık Fetullah Gülen. Darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü'nde yakalanan siviller Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek, Harun Biniş ilk kez, Genelkurmay davasında da yargılanan darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve bazı askerler ikinci kez hakim karşısında olacak. CEZAEVİ ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI 29 Ağustosa kadar sürecek dava nedeniyle Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ve jandarmadan oluşan güvenlik güçleri, cezaevi çevresinde farklı noktalarda kurdukları güvenlik noktalarında davayı izlemeye gelenleri tek tek aradı. Cezaevi çatısına keskin nişancılar yerleştirilirken, jandarmaya ait dronlar sürekli havadan görüntü aldı. Çok sayıda zırhlı araç ve bir TOMA'da cezaevi önüne konuşlandı. DURUŞMA SALONU YENİDEN DÜZENLENDİ Darbe davalarının görülmesi için yapılan duruşma salonu, duruşmaya çok sayıda gazi ve şehit yakının gelecek olması nedeniyle yeniden düzenlendi. Salonu sınırlı sayıda sanık yakının alınacağı, sanık yakınları için ayrılan bölüme müştekilerin oturacağı belirtildi. Sanık yakınları için ise basın mensuplarına ayrılan bölün hemen yanına sandalyeler konularak yeni bir bölüm hazırlandı. Dışarıda kalacak olan müşteki ve yakınları için, salonun girişine sandalyeler konularak duruşmayı ekranlardan izlemeleri sağlanacak. SANIKLAR TEK SIRA HALİNDE DURUŞMA SALONUNA ALINACAK 486 sanıktan aralarında sivil imamların ve üst düzey darbeci komutanların olduğu 80 sanık duruşma salonuna tek sıra halinde alınacak. Tek sıra halinde yürüyecek olan sanıklardan Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'in en önde, arkalarından ise asker sanıklar salona alınacak. Öte yandan duruşmayı çok sayıda siyasetçi ve bazı sivil toplum kurumu temsilcilerinin de izlemesi bekleniyor.