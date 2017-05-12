(Görüntülü Haber) Darbecilerin telsiz konuşmaları iddianamede (3)

DARBECİ ASKERDEN HELİKOPTERLERE 'POLİS ARAÇLARINI MAVİ IŞIKLI ARAÇLARI' VURUN TALİMATI















ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, darbe gecesi Ankara'da helikopterlerin havalandığı Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, 155 şüpheliden 148'i hakkında, 3'er kez müebbet hapis cezası, 7 şüpheli hakkında ise FETÖ üyeliğinden hapis cezası istendi. İddianamede giren telsiz konuşmalarına, kuledeki darbeci askerler, helikopter pilotlarına 'mavi ışıklı polis araçlarını' vurun talimatı veriyor.















Darbeci pilotlar ile kule arasındaki konuşmalar şöyle:















“1. Ses---Güvercin kobra















2. Ses---Devam edin















1. Ses---Kuzeyden son yaklaşma















2. Ses---Serbestsiniz kobralar için bir talimat geldi, Genel Kurmay Karargahı ve TRT üzerinden alçak geçiş yapmanız isteniyor.















1. Ses---Bizim mi?















2. Ses---Mutabıkız, kobralar için















3. ses--- Dostum ne isteniyorsa yap yap















1. ses-Genel Kurmay Karargahı üzerinden alçak geçiş anlaşıldı















2. ses--- Kobra ve Atak bütün mevcut taarruz ve atak helikopter, düzeltiyorum taarruz ve















3. ses---Ali hepsi kalsın hepsi kalsın. Mit üzeri hariç hepsi kalsın. Şeye geçin orda alçak uçuş yapın















2. ses--- Mutabıkız bütün taarruz helikopterleri TRT ve Genelkurmay Karargahı üzerinde alçak geçiş olacak















15.07.2016 tarih saat 23:06'deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:















1. Ses---Rafet nerdesin şu anda















2. Ses---Tamam tamam Genel Kurmay ee Meclisin üzerindeyiz, düzeltiyorum Genel Kurmay'ın üzerindeyiz şu an Rafet Genel Kurmay'ın üzerindeyiz, Genel Kurmayın üzerindeyiz 1 4 1 takip (...) Genelkurmayın üzerindeyiz, Okey dönüyoruz biz dönüyoruz, Genel Kurmayın üzerinde dönüyoruz. Falashbright Genelkurmayın üzerinde dönüyoruz.















15.07.2016 tarih saat 23:12'deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:















1. Ses---Güvercin, kobra















2. Ses---Devam edin.















1. Ses---(…..) yaklaşma.















2. Ses---Serbestsiniz sakin















3. Ses---İlkay neron yakıt problemin mi var















4. Ses---Arkadaşlar Mit'e gelecek helikopterler şu an (….)















1. Ses---Komutanım yakıt var ama silahta sıkıntı var















1. Ses---Özcan, Nero















2. Ses---(…)















1. Ses---Komutanım iniyoruz, şu silaha baktıracağız















2. Ses---Tamam inin yakıt durumunuza göre tekrar kalkarsınız gerekirse. Taha sende mi















1. Ses---Mutabık















2. Ses---O yakıt tankerinin anahtarını (….) insin onu halletsin















1. Ses---Okey















15.07.2016 tarih saat 23:16'deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:















1. Ses---Sen devam et Sadoya görevi senden devraldırtcam tamam mı















2. Ses---(…)















1. Ses---devam et şimdi iki dakikalığına Sadoya çalıştırıyorum senden görevi devralcak o, Sen orayı bırakma Sado gelinceye kadar















2. Ses---Komutanım bana mı diyorsunuz.















1. Ses---Sana diyorum sana diyorum. Emniyetin üzerine git Sadoyu hemen gönderiyorum ben















2. Ses---Şeye mi Gölbaşına mı?















1. Ses---Mutabık Gölbaşına git, orda alçak uç Sadoyu gönderiyorum ben















2. Ses---Tamam komutanım.















15.07.2016 tarih saat 23:19'deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:















1. Ses---İlkay















2. Ses---efendim komutanım















1. Ses---(…) yolunda nerden















2. Ses---Devam ediyoruz şu an (…) üstündeyim















1. Ses---bi tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini yada şeyi çağır (…) birini çağır















2. Ses---silahlar çalışmıyor nerde kobra var















1. Ses---Mitin üstünde var onu çağır















2. Ses---Nerde araç nerde,onu nereden bulacağız















3. Ses--- Kalaycı mitin üzerindeyim















4. Ses--- Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun















Ortam sesi--- vurulsun















4. ses--- Vurulsun, vurulsun















3. Ses--- Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya















1. Ses---(…) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (…..)















3. Ses--- Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya















2. Ses---Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et















3. Ses---Nero (..)















2. Ses-Sen Mitte devam et















3. Ses--- Mitte devam ediyoruz.















2. Ses--- Ali sen Konya yoluna gel















15.07.2016 tarih saat 23:25'deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:















1. Ses---Rafet, Nero, (….) geliyor mu sesim?















2. Ses--- Nero dinliyorum devam















1. Ses---İçerde bizim bir tane S70 var, birde yukarıda sen olacaksın başka trafiği Genelkurmay'a yaklaştırmayacaksın















2. Ses---Bir S70 ile biz varız tamam anladım.















1. Ses---S 70 yerde yerde















2. Ses---Yerde anlaşıldı















3. Ses--- Neron Sado















1. ses--- Sado devam















3. Ses---Spor okuluna doğru devam ediyoruz biz















1. Ses---Anlaşıldı abi, bizde şeye devam ediyoruz şu anda Cumhurbaşkanlığının üzerindeyiz, Güvercinliğe devam ediyoruz.















1. Ses---Rafetle görüş Mitle şeyi koordine et abi, Mitle Genelkurmayı kontrol et Mite (…)















4. ses ----spor okuluna yaklaşan…. , …Genel kurmayın üzerinde…… , …1200 fitte… ( çok fazla sayıda ses birbirine karıştığı için anlaşılamamıştır.)















3. Ses---Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız.















2. Ses---Anlaşılmadı















4. Ses---Dostum Sado çabuk ol spor okulundaki ee (…)















2. Ses--- Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam















4. Ses---Vurun onları o zaman ee şeyse vurun, dostum vurun polis aracıysa vurun















3. Ses--- Gost gost o mavi araçları vurun diyo neron















2. Ses--- ya burada hepsi mavi araç bunların hepsi mavi araç, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada















4. Ses--- (….) ateş edin















2. Ses--- Hepsi ambulans, hepsi ambulans















3. Ses--- Neron, sado hepsi ambulansmış















4. Ses--- Atış yapın bi tane















2. Ses--- Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?















3. ses--- Polisleri vur polisleri evet.