Ümit TÜRK/İSTANBUL,() İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polis hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı. Duruşma sanıkların savunma yapmasıyla devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Darbe Girişimi Davasında 2. gün (1)
Ümit TÜRK/İSTANBUL,() İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polis hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı. Duruşma sanıkların savunma yapmasıyla devam ediyor.
28 Aralık 2016 Çarşamba 11:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.