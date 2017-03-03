(Görüntülü Haber) Darbe girişime yönelik karargah iddianamesi tamamlandı (2)

İDDİANAMEDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞİKAYETÇİ OLARAK YER ALDI ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, darbenin planlanmasına yönelik ve Genelkurmay Başkanlığı'nda yaşananlarla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga şikayetçi olarak yer aldı. İddianamede, 221 şüpheli yer alırken, bunlardan 199'u tutuklu, 8'i tutuksuz ve 14'ü firari. Şüphelilerden 27'si general, 12'si sivil, diğerleri de değişik rütbelerde askerlerden oluşuyor. Firariler arasında Fetullah Gülen'in yanı sıra Tuğgeneral Ali Kalyoncu da bulunuyor. İddianamede yer alan 38 kişilik 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri hakkındaki suçlamalar ise, 'Anayasayı ihlal', 'Cebir ve Şiddet Kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı örgütü yönetme', 'Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi', '250 kişiyi şehit etme', '2735 kişiyi öldürmeye teşebbüs', 'üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama'. Bu şüpheliler için istenen ceza 2 bin 988'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis. Diğer şüphelilerin ise 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve eylemlerinin derecelerine göre değişik hapis cezaları isteniyor.