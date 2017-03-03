(Görüntülü Haber) Darbe girişime yönelik karargah iddianamesi tamamlandı (1)

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, darbenin planlanmasına yönelik ve Genelkurmay Başkanlığı'nda yaşananlarla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. 2 bin 581 sayfalık, Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, darbenin uygulamasından sorumlu 38 kişilik 'Yurtta Sulh Konseyi'nin tamamın askerlerden oluştuğu yer aldı. Darbe girişimi sırasında tüm ölümlerden ve yaralanmalardan sorumlu tutulan ve haklarında 2 bin 988'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen konsey üyeleri şunlar: " Akın Öztürk, Ahmet Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Halil Gül, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Özcan Karacan, Özkan Aydoğdu, Ramazan Gözel, Savaş Kabaklı, Semih Terzi, Sinan Sürer, Turgay Sökmen ve Ünsal Coşkun"