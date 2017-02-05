(Görüntülü Haber) Dansın şampiyonları

TÜRKİYE Dans Sporları Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonada 2016-17 sezonu yılın dansçıları belirlendi. Yetişkin Latin Şampiyonası'nda Taha Batu Coşar- Oleksandra Shanko çifti 1'nciliği kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Özgü Doğan- Ece Uzunalioğlu çifti 2'nci, Vladyslav Bykov-Alara Unlu çifti 3'ncü oldu. Yetişkin Standart Türkiye Şampiyonası'nda Atakan Çalık-Darya Kuzmina çifti 1'nci, Mehmet Barış Zeytinci- Öykü Yılmaz çifti 2'nci, Umut Şahin- Elgin Ekin Ili çifti 3'ncülük madalyalarını kazandı. Casa De La Dansa/Dans Evi'nce Adana Büyükşehir ve Seyhan belediyelerinin de desteği ile Adana'da düzenlenen, Federasyon Başkanı Tolga Han Çinkitaş'ın da izlediği yarışmada Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 157 dansçı farklı kategorilerde yarıştı. Diğer kategorilerde alınan sonuçlar ise şöyle: Gençler Standart Türkiye Şampiyonası'nda Mert Dinar-Defne Gürle çifti 1'nci, Ata Erdek Türk- Doğa Yurteri çifti 2'nci, Ege Berk Eke-Duru Solakoğlu çifti 3'ncü oldu. Gençler Latin Dalı'nda Georgi Petrov Kininchev- Ilgın Aydıner çifti 1'nci, Ata Erdem Türk-Doğa Yurteri çifti 2'nci- Mert Dinar-Defne Gürsel çifti 3'ncü oldu. Yıldızlar Latin Türkiye Şampiyonası'nda Eren Özyiğit- Serenay Büyükkapucu çifti 1'nci, Berk Can Aydoğan- Duru Karataş çifti 2'nci, Cem Onur- Emine Ekin Kanat çifti 3'ncü oldu. Yıldızlar Standart Türkiye Şampiyonası'nda Eren Özyiğit - Serenay Büyükkapucu çifti 1'nci, Yiğit Alemdaroğlu- Nehir Polat çifti 2'nci, Berk Can Aydoğan- Duru Karataş çifti 3'ncü oldu. Şampiyonalarda dereceye giren dansçılara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Casa De Lanza Kurucusu Burcu Doruk, şampiyonayı 2. kez Adana'da düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını, dereceye giren dansçıların dünya şampiyonasında Türkiye'ye temsil edeceklerini söyledi. Federasyon Başkanı Tolga Han Çinkitaş da, yıllar önce minikler kategorilerinde eğitime aldıkları dansçıların bugün karşılarında yetişkinler kategorisinde yarıştıklarını görmenin mutluluğiunu yaşadığını söyledi.