(Görüntülü Haber) Damla Projesi'nin gönüllü gençleri Silopi'de

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Damla Projesi kapsamında Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen gönüllü gençler, Şırnak’ın Silopi ilçesinde Engelli Derneği'ni ziyaret etti, hasta ziyaretlerinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Metin Ayvazoğlu, 'Damla Projesi' kapsamında, 45 gönüllü öğrenci ile birlikte Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayır kurumları ve dernekleri gezerek, ev ziyaretlerinde bulundu. Köy ziyaretleri de yapan gönüllü gençler, vatandaşlarla sohbet ederek, dezavantajlı olmadıkları yönünde telkinlerde bulundu. Manevi değerler taşıyan mezarlıklar ile caddelerde temizlik yapan gönüllü gençler, vatandaşlara üzerlerinde çeşitli emojilerin olduğu rozetleri hediye etti. Şırnak ve Cizre’yi de kapsayacak bir haftalık ziyaretler kapsamında Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği'ni ziyaret eden Damla projesi gönüllüleri, dernekteki engelliler ile kaynaşarak sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Metin Ayvazoğlu, "Damla projesi Ankara merkezli bir projedir ve bakanlık tarafından finanse ediliyor. Gençler ise Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden bir araya geliyorlar. Buraya gelip ilimlerini ve zekatlarını veriyorlar."dedi. Damla projesine, okulunda gördüğü bir afişle katıldığını anlatan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Bayram Anıl, proje kapsamında dezavantajlı olarak adlandırılan yerlere ziyaret gerçekleştirdiklerini belinterek, "O bölgelerin dezavantajlı bölgeler olmadığını, insanlara ve uluslararası medyaya tanıtmak istiyoruz. Bu kapsamda Şırnak’a geldik. Şırnak’ın, insanların bildiğinden daha güzel bir yer olduğunu gördük, insanlarla iletişim kurduk. Huzur evlerine, çocuk bakım evlerine, şefkat evlerine gittik, esnafla görüştük. Engelli kardeşlerimizin kaldığı merkezlere geldik. Şırnak’ın, Cizre’nin, Silopi’nin ve daha nice ilçenin toplumda bilindiği gibi kötü ve dezavantajlı yerler olmadığını gördük" diye konuştu. Etkinliğe katılan Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Bangladeşli Riyad Hasan ise öğrenci ve engelli insanları motive etmeye çalıştıklarını söyledi. Şırnak’ın çok güzel bir şehir olduğunu belirten Riyad Hasan, damla projesi sayesinde bu güzellikleri görme fırsatını yakaladığını söyledi.