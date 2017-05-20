(Görüntülü Haber) Dalış turizmi için tank batırıldı

Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde dalış turizminin geliştirilmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) alınan 45 tonluk 1960 model tank, 5 metre derinliğe batırıldı. Tank, hava koşullarının uygun olması halinde Güvercin Adası Mevkii'ne taşınarak 20 metre derinliğe batırılacak.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun çabalarıyla Türkiye'nin önemli dalış noktalarından Kaş'ta yeni bir dalış noktası oluşturmak amacıyla tank batırıldı. Dalış turizmini geliştirmek hedefiyle batırılan tank, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sağlandı. ABD yapımı 45 ton ağırlığında 1960 model tank Konya'dan Kaş'a getirildi. Görev süresi tamamlanan ve 4 personel taşıyabilen tankın üzerinde 105 milimetre top yer alıyor. Büyük bir vinçle eski Kaş Yat Limanı'nda indirilen tank, uzman dalgıçlar tarafından balonlarla su yüzeyine taşındı. 45 tonluk tank Kaş Limanı'nda 5 metre derinliğe batırıldı. Tank hava koşullarının uygun olması halinde Güvercin Adası Mevkii'ne taşınarak 20 metre derinliğe batırılacak.



Her seviyeden dalgıcın rahatlıkla ziyaret edebileceği tankın, Türkiye'nin önde gelen dalış destinasyonlarından biri olan Kaş'ın tanıtımına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Su altında yapay bir resif oluşturacak tankın bir benzeri, yıllar önce kendisi de 'balıkadam' olan Kral II. Abdullah tarafından Ürdün Akabe Körfezi'nde batırılmıştı.



'KAŞ-KEKOVA ÖNEMLİ BİR MİRAS'



Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Münir Karaloğlu, tank projesinin turizmi 4 mevsime yayma çalışmalarının önemli bir halkası olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "650 kilometrelik sahili bulunan Antalya'da karadaki güzelliklerin yanı sıra denizin altında da birçok güzellik var. Bu tarz etkinliklerle Antalya'da sualtı ile ilgili farkındalık sağlamak, denizin altındaki güzelliklere dikkati çekmek istiyoruz" dedi.



"SIRA DIŞI BİR PROJE"



Projenin operasyon ve su altı görüntüleme çalışmalarını yürüten Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan da söz konusu projeyi sıra dışı olarak nitelendirdi. Yıllar önce ziyaret ettiği Ürdün'de Kral II. Abdullah tarafından batırılan tanka daldığını ve görüntülediğini ifade eden Tahsin Ceylan, “Bugüne kadar uçak, gemi gibi çok sayıda yapay resif projesi gördük. Ancak, tank tüm bunların dışında çok sıra dışı bir proje oldu. Bölge sadece ülkemiz için değil yabancı dalgıçlar için de önemli bir cazibe merkezi haline geliyor" diye konuştu.



DENİZ TİCARET ODASI DESTEKLEDİ



Tankın batırılmasına destek sağlayan Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu ise bölgede dalış turizmine ilginin artırılması için her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Antalya Deniz Ticaret Odası geçen yıl da Side'de Türkiye'nin ilk su altı müzesini dalış turizminin hizmetine açmıştı.