(Görüntülü Haber) Dalamanlı başkan lojmanını kadınlara tahsis etti

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), () MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki belediye başkanı lojmanı, kadın ve çocukların spor yapmaları için Zübeyde Hanım Sağlıklı Kadın Yaşam Sanat ve Spor Kompleksi'ne dönüştürüldü. CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, kendisinin oturması için tahsis edilen başkanlık lojmanını Sağlıklı Kadın Yaşam Sanat ve Spor Komleksi'ne dönüştürdü. Büyük ilgi gören komplekste yaklaşık 500 kişi hizmet alıyor. Kadınlar kompleksin bahçesine yapılan yürüyüş yolunda yürüyüş, spor salonunda ise pilates yapıyor. Saz ve koro çalışmalarının da başladığı kompleksin önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini anlatan Başkan Muhammet Şaşmaz "Tarafıma tahsis edilen lojmanda kendim oturmayacağım için boş kalmasını istemedim. Daha önce burayı 112 acil sağlık ekipleri kendi binaları tadilattayken kullanmıştı. Şimdi de aldığımız meclis kararı ile adını Dalaman Belediyesi Zübeyde Hanım Sağlıklı Kadın Yaşam Sanat ve Spor Kompleksi koyduk. Burada kadınlar ve çocuklar spor yapıyorlar. Her türlü aktivitelerini gerçekleştirebiliyorlar. Bünyemizde spor hocalarımız, diyetisyenimiz ve bir de güzellik uzmanımız var, bilhassa bayanlarımız burada diyet uzmanımızdan ve güzellik uzmanımızın vereceği hizmetlerden faydalanacak. Bahçesine de yaptığımız çalışmalar sonunda bir yürüyüş yolu, çocuk oyun parkı, hobi bahçesi ve kamelyalar yaptık. 2 adet pony cinsi atımız ve güvercinlerimiz var. Bunların yanı sıra tavuk, ördek, kaz gibi kanatlı hayvan getireceğiz. Dalaman'ın önemli bir eksikliğini giderdiğimizi düşünüyorum" dedi.Sağlıklı yaşam için boş vakitlerini diyet uzmanının önerileri doğrultusunda bir dizi kontrolden geçtikten sonra pilates yaparak geçirdiğini ifade eden kadınlar, çocuklarının ise güzel havalarda parkta kaykay yapıp midilliye bindiklerini ve kompleksten memnun olduklarını dile getirdi.