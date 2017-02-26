(Görüntülü Haber) Dalaman'da Karadenizliler Günü coşkusu

Cihan KAYA/DALAMAN, (Muğla) () - MUĞLA'nın Dalaman İlçesinde, 24- 26 Şubat tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenen 'Karadenizliler Günü', renkli görüntülere sahne oldu. Karadeniz müziğinin efsanelerinden merhum Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu sahne aldığı etkinlikte Dalamanlılar'ı coşturdu. Karadeniz Günleri'nin dün yapılan resmi açılışına Dalaman Kaymakam Ali Güldoğan, CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Dalaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Ontaş, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Dalaman İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emre Altan ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, birlik ve beraberlik vurgusunda bulunup, "Üç gün boyunca Karadeniz'in hareketli atmosferini teneffüs ettik. Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz bu etkinliği her yıl düzenleyeceğiz. Birlikte kültürlerimizi paylaşarak bu günü yaşayacağız. Bundan sonrada tüm bölgelerimizin kültürlerini Dalaman'a taşıyarak yaşatmayı düşünüyoruz" dedi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan da festivalin bereketli ve neşeli geçmesi dileğinde bulunup, "Dalaman Türkiye'nin bütün insanlarının bir arada huzur içinde yaşadığı cennet bir köşesi. Türkiye ve dünyaya da tanıtmamız gereken bir bölgemiz. Bu tür festivallerde bu maksatla düzenleniyor. Karadeniz'den de bölgemizde yaşayan çok sayıda insanımız var. Onlarlara bu vesile ile buluşma imkanımız oldu. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından bugün sona erecek Karadeniz Günleri'nde 1 ton hamsi pişirilip, etkinliğe katılanlara dağıtıldı. Hamsi dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Dalamanlılar, ekmek arası hamsiye doydu. Ayrıca, Karadeniz ürünleri satışı yapılan stantlarda da alışveriş kuyruğu oluştu. Gece, Dalaman Belediyesi Çocuk Korosu halk oyunları ekibi ve tekvando takımının gösterisi ve çamur dolu tepside para bulma yarışması ile devam etti. Çamur içindeki parayı bulan yarışmacıya bir gram altın hediye edildi. Karadeniz şarkılarının güçlü sesi Niyazi Koyuncu'nun konserinde ise coşku arttı. İki saat sahnede kalan koyuncu, birbirinden güzel Karadeniz şarkılarını seslendirmesiyle eğlencenin ikinci günü sona erdi.