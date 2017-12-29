Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul D-100 Karayolu'nda ilerleyen hurda kağıt yüklü kamyonetin üzerinde 5 kişinin tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması kameraya yansıdı. D-100 Karayolu Ankara istikameti Acıbadem Mevkii'nde dün saat 16.00 sıralarında seyir halinde olan hurda kağıt yüklü kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan 5 kişi, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye aldırmadan yapılan yolculuk kamerasınca görüntülendi. Yoğun trafikte o halde seyreden kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.
(Görüntülü Haber) D100'de tehlikeli yolculuk
Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul D-100 Karayolu'nda ilerleyen hurda kağıt yüklü kamyonetin üzerinde 5 kişinin tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması kameraya yansıdı. D-100 Karayolu Ankara istikameti Acıbadem Mevkii'nde...
29 Aralık 2017 Cuma 10:43
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