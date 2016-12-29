Ersan SAN - İSTANBUL () - D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle vinç devrildi. Yoldan geçen bir beton mikserinin üzerine devrilen vinç yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.Yol çalışmasında kullanılan vincin devrilmesi sonucu D-100 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı. Vincin kaldırılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.
(Görüntülü Haber) D-100'e vinç devrildi; yol trafiğe kapandı (3)
Ersan SAN - İSTANBUL () - D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle vinç devrildi. Yoldan geçen bir beton mikserinin üzerine devrilen vinç yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.Yol çalışmasında kullanılan vincin devrilmesi...
29 Aralık 2016 Perşembe 11:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.