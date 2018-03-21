Özgür EREN-İSTANBUL,() D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şeritten 2'si trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
(Görüntülü Haber) D-100'de kaza: 2 yaralı
Özgür EREN-İSTANBUL,() D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şeritten 2'si trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
21 Mart 2018 Çarşamba 16:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.