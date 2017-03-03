(Görüntülü Haber) Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri (1)

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,() Cumhuriyet Gazetesi'nin Şişli'deki binası önünden geçen taksideki bir kişi, iki el ateş etti. Kurşunlar gazetenin karşısındaki duvara isabet etti. Olay yerine gelen polis inceleme yaparken taksiyle...

03 Mart 2017 Cuma 09:43