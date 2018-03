(Görüntülü Haber) Cumhuriyet Gazetesi davası'nda savcı mütalaasını açıkladı

Özden ATİK / İSTANBUL, () CUMHURİYET Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik aralarında Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 20 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, Başsavcı vekili Hacı Hasan Bölükbaşı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanık hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen 7'nci celsesi görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu getirildi. Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Bülent Utku, Aydın Engin'in aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ Başsavcı vekili Hacı Hasan Bölükbaşı, duruşmada mütalaasını bildirdi. Savcının 4 saat boyunca okuduğu mütalaada, sanıklar gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Ahmet Şık, Önder Çelik, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Karasinir, Güray Tekinöz, Bülent Utku, Aydın Engin, Kadri Gürsel'in "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. 3 CUMHURİYET ÇALIŞANINA BERAAT İSTENDİ Mütalaada, muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper'in Twitter'daki paylaşımları nedeniyle "FETÖ/PDY propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet gazetesi Kitap eki sorumlusu Turhan Günay ile yine Cumhuriyet gazetesi çalışanları Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın ise beraatleri istendi. Mütalaada, bazı sanıklar hakkında "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak" suçundan dava açılmışsa da haklarında yeteri kadar delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatleri talep edildi. JEANSBİRİ KULLANICISINA FETÖ YÖNETİCİLİĞİNDEN HAPİS TALEBİ Twitter'da "Jeansbiri" isimli hesabın sahibi olan Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise "FETÖ yöneticiliğinden" 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin de devamı talep edildi. Öte yandan firari sanıklar Can Dündar ile ABD muhabiri İlhan Tanır'ın dosyalarının ayrılması talep edildi. "CUMHURİYET VAKFI YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ SONRASINDA YAYIN POLİTİKASI DEĞİŞTİ" Mütalaada, Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulu seçimlerine geniş ölçüde yer verilerek seçimler sonrasında gazetenin yayın politikasının değiştiği ifade edildi. Bu süreçten sonra gazetenin basın özgürlüğü ile bağdaşmayan, hukuka aykırı ve terör örgütlerinin eylemleri ve amaçları doğrultusunda yayınlar yapmaya başladığı öne sürüldü. Gazetenin, özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsüne uzanan süreç ve sonrasında yayın politikası, vakıf yönetim kurulundaki değişiklikle 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı ileri sürüldü. "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ARKASINA SIĞINILARAK İLLEGAL ÖRGÜTLERİN EYLEMLERİ MEŞRU GÖSTERİLDİ" Önce yazar olan sonradan genel yayın yönetmeni olan Can Dündar ve Akın Atalay'ın özellikle etkin rol oynayarak gazete politikasının değiştirildiği, Mustafa Balbay ve Alev Coşkun gibi Atatürk ilkelerine bağlı kişilerin tasfiye edildiği iddia edildi. Bu şekilde dizayn edilmeye çalışılan gazetede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğüne karşı eylemler gerçekleştiren PKK/ KCK, DHKP/C ve FETÖ/PDY terör örgütlerini destekleyen yayınlara yer verildiği anlatıldı. Basın özgürlüğünün arkasına sığınılarak illegal örgütlerin eylemlerinin meşru gösterildiği öne sürüldü. Gazetenin haberlerinden birçok örnekler verilen mütalaada, MİT TIR'ları haberleriyle Türkiye'nin terörü destekleyen bir devlet olduğu yönünde algı yaratıldığı da ifade edildi. OSMAN KAVALA İLE AYDIN ENGİN ARASINDA GÖRÜŞEMELERE DEĞİNİLDİ Mütalaada, halen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala ile sanık Aydın Engin arasındaki cep telefonu görüşmelerine de değinildi. Mütalaada, söz konusu mesaj içeriklerine göre kimseden emir, talimat, maddi destek almadıklarına yönelik sanık beyanlarının aksine Aydın Engin'in Avrupa Birliği'nden fon aradığı, bağımsız ve emir almadıkları yayınlarını AB'den fon arayarak nasıl sürdüreceği sorusuna da yer verildi. Devlet ve toplumun sürekliliği için her özgürlük gibi basın özgürlüğünün de sınırı olduğu, sanıkların bağımsız yayın yürüttüklerini beyan etmişseler de silahlı terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda, Türkiye'nin toprak bütünlüğü aleyhine sübjektif, tarafsızlıktan uzak yayıncılık yaptıkları öne sürüldü. Mütalaanın okunmasının ardından duruşmaya ara verildi.