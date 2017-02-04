Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ben, Öteki ve Ötesi" adlı kitabının imza gününde okurlarıyla biraraya geldi. Üsküdar'da gerçekleşen imza gününe okurlar yoğun ilgi gösterdi. İbrahim Kalın burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu (1)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ben, Öteki ve Ötesi" adlı kitabının imza gününde okurlarıyla biraraya geldi. Üsküdar'da gerçekleşen imza gününe okurlar yoğun ilgi gösterdi....
04 Şubat 2017 Cumartesi 18:47
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