(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanının ziyareti öncesi Elazığ'da geniş güvenlik önlemleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı ziyaret öncesi Elazığ'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan'ın geçeceği yollar bariyerlerle kapatılırken, havadan helikopterlerle de güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş ziyareti ardından bugün Elazığ'a yapacağı ziyaret öncesinde kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan'ın, saat 11.00'da halka hitap edeceği ve toplu açılış töreni yapacağı Elazığ İstasyon Meydanı, dün geceden itibaren bariyerlerle kapatıldı. Erdoğan'ın gelişi öncesi Elazığ'ın giriş- çıkışI ve şehir merkezi bayraklarla donatıldı.Çevre illerden takviye jandarma ve polislerin geldiği Elazığ'da geniş güvenlik önlemleri alınırken, Erdoğan'ın konvoyunun geçeceği güzergah bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 bin 500 güvenlik görevlisinin görev yaptığı Elazığ'da Erdoğan'ın geçiş güzergahındaki yüksek noktalara da keskin nişancı özel harekat timleri yerleştirildi. Erdoğan'ın katılacağı açılış törenine çevre illerden de katılımcıların gelmeye başladığı görülürken, 2 helikopterin de güvenlik önlemleri kapsamında havadan önlemleri kontrol ettiği görüldü. Elazığ'ın giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturulurken, jandarma ekiplerinin de takviye olarak güvenlik önlemi aldığı belirtildi.