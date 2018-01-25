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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı'na 'Duy sesimizi' diye mektup yazdı, Erdoğan da telefonla aradı

KARAMAN'da yaşayan Yaren Demir (39), eşinin zihinsel engelli, 2 çocuğunun da hasta olduğunu belirtip, 'Duy sesimizi' diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Mektubu okuyan Erdoğan, Demir'i telefonla arayıp, tüm ihtiyaçlarının...

KARAMAN'da yaşayan Yaren Demir (39), eşinin zihinsel engelli, 2 çocuğunun da hasta olduğunu belirtip, 'Duy sesimizi' diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Mektubu okuyan Erdoğan, Demir'i telefonla arayıp, tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Karaman'da eski bir kerpiç evde kiracı olarak oturan Yaren Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Duy sesimizi' diye mektup yazdı. Demir, mektubunda, zihinsel engelli eşi için aldıkları 1200 lira engelli bakım ücretiyle geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını, çocukları Mustafa'nın (9) şeker hastası, Kadir Mertcan'ın (7) da gözleri ve kulaklarından rahatsız olduğunu anlattı. Yaren Demir, yazdığı mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen 17 Aralık'ta Karaman'daki programı sırasında korumalarına ulaştırdı.

Mektubu okuyan Erdoğan, geçen salı günü Demir'i telefonla arayıp, tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

KADİR MERTCAN’IN, KALP KAPAĞININ DELİK OLDUĞU SAPTANI

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, aileyle temasa geçti. Ailenin en küçük ferdi Kadir Mertcan, Ankara'da bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kadir Mertcan'ın, kalp kapağının delik, beyinde de 'ur' olduğu saptandı. Kadir Mertcan dün de yine milletvekili Şeker gözetiminde, Karaman Devlet Hastanesi'nde yeniden sağlık kontrolünden geçirildi. Recep Şeker, yapılacak tetkiklerin ardından Kadir Mertcan'ın tedavisine başlanacağını ve ailenin de diğer tüm ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ARAYINCA, ŞAKA YAPIYORLAR SANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aramasına şaşırdığını belirten Yaren Demir, şunları söyledi:

''Geçen salı günü akşam, evde eşim ve çocuklarımla otururken  telefonum çaldı. Karşımdaki kişi Cumhurbaşkanının sekreteri olduğunu söyledi. Ben ilk başta inanmadım. Birisi bana şaka yapıyor zannettim. Çok şaşırdım. Cumhurbaşkanımızın sekreteri olduğunu söyleyen kişiye kendisinin sesini duymak istediğimi söyledim. Daha sonra telefonu Cumhurbaşkanımız aldı, göndermiş olduğum mektupları okuduğunu söyledi, çocuğumun durumundan konuştuk. Ben heyecandan ağlamaya başladım, o konuşmaya devam etti. Ama ben konuşamadım. Ellerim, ayaklarım tutmadı, heyecandan ağladım."

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, PTT aracılığıyla da hesabına 7 bin lira para gönderdiğini ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söylediğini kaydetti.

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