(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın Kato dağındaki askere yılbaşı mesajı
31 Aralık 2017 Pazar 20:27
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