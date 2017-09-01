Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı için Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saat 06.45 sıralarında Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki HZ. Ali Camii'nde
Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı için Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saat 06.45 sıralarında Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne...
01 Eylül 2017 Cuma 09:58
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