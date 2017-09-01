Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, Doğrusu ben tabii ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu sayın Macron'dan öğrenmek lazım. Benim bildiğim tek şey var; görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem. Çünkü dostları çoğaltmak isterim ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim. Fakat ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm" dedi.
(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm (1)
Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı....
01 Eylül 2017 Cuma 10:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.