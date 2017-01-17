(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla İşkur Bitlis İl Müdürlüğü'nün açılışına katıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı programla açıldı. Ahmet Eren Bulvarı üzerinde geçtiğimiz yıl inşa edilen Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü Hizmet Binasının açılışına telekonferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Valisi Ahmet Çınar’dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Vali Çınar’a binanın yapısını sordu. Daha sonra Vali Çınar, Bitlis’te yapımı tamamlanan birçok eserin olduğunu, bunun için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere kabine üyelerine teşekkür etti. Vali Çınar, "Sayın Cumhurbaşkanım bütün Bitlisliler adına selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Açılışını yapacağımızı tesisler, hizmet binasından başka biten ve açılışa hazır birçok yatırımımız da bulunuyor. Bütün Bitlisliler adına minnettarlığımızı arz ediyorum. Cenabı Allah devletimize zeval vermesin. Allah sizleri korusun diyoruz."dedi. Yapılan konuşmanın ardından kurdela kesimi ile Çalışma ve İş Kurumu Hizmet binası açılışı yapıldı.