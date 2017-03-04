Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte HAK-İŞ'in düzenlediği “6. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na katılıyor. Haliç Kongre Merkezi'ndeki program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon gelmesi üzerine salondan ayrıldı. Erdoğan, telefon ile konuşarak dışarı çıkarken HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan kürsüdeki konuşmasını sürdürdü. Erdoğan yaklaşık 15 dakika sonra salona geri döndü.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile görüşerek salondan ayrıldı
Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte HAK-İŞ'in düzenlediği “6. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na katılıyor. Haliç Kongre Merkezi'ndeki program sırasında...
04 Mart 2017 Cumartesi 14:11
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