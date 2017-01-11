ANKARA, () HİDAYET Türkoğlu Başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Türk basketbolunun genel görüntüsü ve geleceğinin de konuşulduğu görüşmenin ardından Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yazdığı 15 numaralı Ay Yıldızlı formamızla birlikte basketbol topu takdim etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBF Yönetim Kurulu'nu kabul etti
ANKARA, () HİDAYET Türkoğlu Başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen...
11 Ocak 2017 Çarşamba 21:15
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