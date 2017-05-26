Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER mezuniyet törenine katıldı. Statlara "Arena" adının verilmesine değinen Erdoğan, "Bakana da talimatı verdim. 'Arena' isimlerini statlardan kaldıracağız" dedi.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan : Talimatı verdim, 'arena' isimlerini statlardan kaldırıyoruz (2)
Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER mezuniyet törenine katıldı. Statlara "Arena" adının verilmesine değinen Erdoğan, "Bakana da talimatı...
26 Mayıs 2017 Cuma 16:44
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