(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seyahatten sonra Merkez Yürütme Kurulumuzu belirlemiş olacağız (2)

BRÜKSEL'e hareket öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bizim A takımı, B takımı yok. Bu seçilenlerin hepsi A takımıdır. Hiçbir ayrım yok. Seyahatten sonra değerlendirmelerimizi yapıp Merkez Yürütme Kurulumuzu (MYK) belirlemiş olacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'e hareket öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Brüksel Zirvesi'nde ele alınacak konulara ilişkin bilgi veren Erdoğan şöyle konuştu:" Beraberimdeki heyetle NATO'nun yeni karargahının açılışı vesilesiyle bir mini zirve yapılmak üzere Belçika'ya hareket ediyoruz. Devlet ve Hükümet Başkanlarının da katılacağı bir liderler zirvesi olacak. Brüksel toplantısı özellikle de küresel belirsizliklerin arttığı bir döneme rastlıyor. Uluslar arası güvenliğin kırılgan hale geldiği bir döneme isabet ediyor. Klasik tehditlerin yanı sıra malum mülteci krizi ,göç hareketleri, siber saldırılar, salgın hastalıklar gibi sorunların bütün dünyayı kasıp kavurduğu bir döneme rastlıyoruz. Tüm bu asimetrik tehditler gerek ulusal gerek uluslararası düzlemde bizimde güvenliğimizi ciddi şekilde tehdit ediyor. Terör bu tehditler arasında şu anda en öncelikli olanı. Bütün bu sorunların üstesinden gelebilmek için kararlı ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilenmesi de şart. NATO müttefiklerinin tam bir dayanışma ve işbirliği içerisinde olması zorunludur. 22 Mayıs'ta İngiltere'deki saldırı başta olmak üzere terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum. İngiltere'nin terörle mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. " "HALA BENİM TERÖRİSTİM SENİN TERÖRİSTİN AYRILIĞI VAR " Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO'nun terörle mücadele konusunda müttefiklere daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:" Terörizm bugün tek bir ülkenin değil, tüm dünyanın sorunudur. Küresel meseleler ancak küresel boyutta bir işbirliği ile çözüme kavuşturulmalıdır. Hala benim teröristim senin teröristin ayrıcalığının ayrılığının yapılması görüyoruz ki bazı yerlerde devam ediyor. Bunlardan sıyrılmamız şart. Küresel meseleler küresel boyutta ele alındığı sürece çözüme kavuşabilir. Terörün panzehri ise kesinlikle dayanışmadır. Anlık paylaşım istihbaratta şarttır. Bu ortamda NATO'nun daha faal olması, terörle mücadelede müttefiklere daha fazla destek vermesi gerekiyor. Avrupa Atlantik bölgesinde istikrarın ve güç dengesinin devamı için NATO'nun dayanışmasını devam ettirmesi, caydırıcılığını da terörle mücadele dahil güçlendirmesi gerekiyor. Bunun içinde müttefiklerin 2014 Galler Zirvesi'nde kabul edildiği gayri safi milli hasılalarının asgari yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırması gerekmektedir. 2024 yılına kadar bu taahhüdü yerine getirme noktasında kararlıyız. Brüksel Zirvesi'nde temelde bu iki konuyu ele alacağız. Zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yaparak hem NATO konularını hem de ikili gündemimizdeki meseleleri istişare edeceğiz. Zirveden önce Avrupa Konseyi Başkanı sayın Tusk ile ortak bir görüşme yapacağım. Bu görüşmede Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerindeki son durumu ve ileriye dönük atılabilecek adımları ele almayı öngörüyoruz. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız ile de bir araya gelecek hasret gidereceğiz." "BİZİM A TAKIMI, B TAKIMI YOK. BU SEÇİLENLERİN HEPSİ A TAKIMIDIR" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin "Bundan sonraki süreçte ziyaretiniz sonrası partinizin A takımını belirleyeceksiniz , Partiniz de sizi ilk olarak ne zaman göreceğiz ? A takımı ne zaman belirlenecek? Kabine değişikliği olacak mı ?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:" Bizim A takımı, B takımı yok. Bu seçilenlerin hepsi A takımıdır. Hiçbir ayrım yok. Seyahatten sonra değerlendirmelerimizi yapıp Merkez Yürütme Kurulumuzu (MYK) belirlemiş olacağız. MYK'yı belirledikten sonra da geleceğe yönelik ne gibi adımlara atılacak bununla ilgili kongre kapanış konuşmamda da ifade ettiğim gibi bütün bakan arkadaşlarımızdan şöyle 6. ayın sonuna kadar, yıl sonuna kadar devam edecek bir yol haritasını isteyeceğim. Bu yol haritası 2019'a kadar devam edecek yol haritası olacak. Cumhurbaşkanlığında ve Partimizde oluşturacağım bir ekiple bütün bu bakanlıklardaki yol haritamızı yakın takibe alacağız. " "AB TÜRKİYE'Yİ KAPISINDA ADETA BİR DİLENCİ MESAFESİNDE GÖREMEZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Avrupa Birliği'nin önemli isimleriyle bir araya geleceksiniz Brüksel'de bu toplantıda Türkiye'nin AB'den temel beklentileri nelerdir? " sorusuna cevabı şöyle:" AB'nin bu süreç içerisinde iki ayağımız var. Dışişleri ve Avrupa Birliğinden Sorumlu Bakan ayağımız. İki arkadaşımız da burayı takip ediyor. Biz elimizden gelen her şeyi A'dan Z'ye yapıyoruz. Karşıdan da tabi bunun karşılığını bekliyoruz. Bizim AB'den kopmak diye bir derdimiz yok. AB Türkiye'yi kendi kapısında adeta bir dilenci mesafesinde göremez. Bizim onlara anlatacağımız bu. 54 yıl oldu hala Türkiye'den ne bekliyorsunuz? Türkiye kendisi çekilsin, bunu bekliyor havasında. Biz de diyoruz ki böyle bir şey varsa kararı siz verin. " "MECLİS SALONUNA GİRMEK GİBİ BİR DURUMUMUZ OLMAZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kongre bitti ve tekrar Genel Başkanlık koltuğunu devraldınız, önümüzdeki süreçte siz Partinizin grup Toplantılarında Parlamentoya gidecek misiniz ? Genel Başkanvekilinin önümüzdeki süreçte rolü nasıl olacak ? " sorusuna yanıtı şu şekilde:" Parlamentodaki haftalık toplantılarımız yaptığımız salı toplantıları dışında tabi ki parlamentoya gideriz. Grup odamızda bulunuruz ama Meclis salonuna girmek gibi bir durumumuz olmaz. Grup toplantılarına katılıp orada konuşmalarımızı da yaparız ona mani bir hal yok. " " AK PARTİ'YE FATURA KESMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİL, ÖNCE KENDİ İÇİNDEKİLERİ TEMİZLESİNLER" "Sayın Bahçeli dün grup toplantısında sizin Kongre'de söylediğiniz 'Kendi milletine karşı ihanet içine giren kim olursa olsun karşısında yer alırım' cümlesini hatırlattı. Muhalefet ısrarla siyasette FETÖ temizliği yapılmadığını iddia ediyor, Sayın Topbaş'ın damadı Kavurmacı'nın tahliyesini eleştiriyor. Bu iddialara yanıtınız olur mu ?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevapladı: " Siyasette bu temizliğin yapılmadığını iddia eden bunu somut olarak ortaya koyması lazım. Kimse bu söyle. Kalkıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın damadını söylüyorsan, tamam bu yargı ile ilgili bir konu. Yargı denetimli serbestlik kararı vermiş. Bunun beraatine karar vermemiş yargılama süreci devam ediyor. Bunu kalkıp ta şu anda siyasi partinin içerisinde herhangi bir konumu olmadığı halde Ak Parti'ye fatura kesmeye kalmak kimsenin haddine değil. Önce bunlar kendi içindekileri temizlesinler. "