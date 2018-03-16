(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Muhammet Kır'ın cenaze törenine katıldı (3)
16 Mart 2018 Cuma 15:37
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