(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan şarküteriye girip alışveriş yaptı

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, ()- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Camii'nde cuma namazını kılıp bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretleri sırasında Beykoz'da bir şarküteri dükkanına girip burada alışveriş yaptı. Alışverişini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kasaya geçerek aldığı ürünlerin ücretini ödedi. Erdoğan, çıkışta da şarküteri çalışanları ve kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi.