ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle polisleri kabul etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle polisleri kabul etti
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle polisleri kabul etti.
10 Nisan 2018 Salı 16:16
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