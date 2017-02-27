Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de hazır bulunduğu ve saat 17.30'da başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov saat 18.20 sıralarında Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrılırken, görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi.
(Görüntülü Haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI RUSTAM AZİMOV'U KABUL ETTİ (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de hazır...
27 Şubat 2017 Pazartesi 18:44
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