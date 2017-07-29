(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Şahidi Oldu

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi eşi Vahide Şefkatlioğlu'nun oğlunun düğün töreninde nikah şahitliği yaptı Ömer Şefkatlioğlu ile Merve Cennetkuşu çiftinin İstanbulBüyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'ndeki düğün törenine katılan Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde buludu.





Basına kapalı gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya nikah şahitliği yaptı.Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıKadir Topbaş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.