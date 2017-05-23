Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Ancak Cumhurbaşkanı'nın konvoyu havalimanı yerine Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesi'ne yöneldi. Cumhurbaşkanı'nı takip eden basın mensuplarının önü motorlu polisler tarafından kesildi. Trafiği de durduran polisler bir süre geçişe izin vermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret için mi ya da başka bir program nedeniyle mi hastaneye gittiği öğrenilemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 1 saat sonra hastaneden ayrıldı ve Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Yol kenarında bekleyenlere el sallayan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği görüldü.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan mezuniyet töreninden Medipol'e geçti
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na...
23 Mayıs 2017 Salı 14:42
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