(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da

Taylan YILDIRIM- Evren KASIRGA- İlker KILIÇARSAN- Ersan ERDOĞAN- Nermin UÇTU/MANİSA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış ve halka hitap etmek üzere Manisa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, otobüsle stadyumdan, toplu açılış töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na yakın olan Hatuniye Cami'ne gitti ve burada Cuma namazını kıldı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı, mehter takımı da marş çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca bariyerlerin ardındaki vatandaşları selamladı. Toplu açılış töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nı da vatandaşların girişi başladı. Meydana girişlerde vatandaşlar sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde miting alanına alındı. Meydanda Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz darbe gecesi yaşanan görüntülerin yer aldığı fotoğraflar asıldı.