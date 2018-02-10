İhsan YALÇIN - Enver ALAS - Güven USTA / İstanbul,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından, saat 16.30'da Mabeyn Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19.00'da da Yıldız Sarayı'nda düzenlenecek olan "Vefatının 100. Yılında Sultan Abdulhamid'i Anlamak" adlı programa katılacak.
(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan Mabeyn Köşkü'nde
İhsan YALÇIN - Enver ALAS - Güven USTA / İstanbul,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından, saat 16.30'da Mabeyn Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı...
10 Şubat 2018 Cumartesi 17:10
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