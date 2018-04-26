Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti.
26 Nisan 2018 Perşembe 18:34
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